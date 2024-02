Uno de los mejores momentos de la historia de WWE lo protagonizó Seth Rollins cobrando el maletín de Money in the Bank en WrestleMania 31 convirtiendo el mano a mano de Roman Reigns y Brock Lesnar por el Campeonato WWE en una triple amenaza de la cual salió victorioso aplicando el Curb Stomp sobre el entonces «The Big Dog» después de que este dejara en fuera de juego a «The Beast Incarnate» con un Spear. Nueve años después todavía se puede sentir la emoción.

Seth Rollins cashing in at #Wrestlemania 31 will forever be the MOST ICONIC cash in. pic.twitter.com/6Y0Nlr7dfJ — JFT Spoonzy (@SpoonzyHimself) February 10, 2024

► Seth Rollins en WrestleMania 31, inolvidable

Durante una reciente entrevista con Fightful le recordaron a Campeón Mundial de Peso Pesado aquella ocasión:

«Es una de esas cosas en las que trabajo mejor, opero mejor, cuando tengo un desafío por delante. En momentos de preocupación y desesperación, puedo decirme a mí mismo que el cobro del maletín fue posiblemente más impactante que estar en el cartel principal, porque hay muchos eventos principales que hemos olvidado en WrestleMania, pero no olvidarás ese momento en el que estoy de pie en el escenario y balanceo el título después de cobrarlo. Hay eso, pero como dije, funciono mejor con un desafío por delante. Si siento que hay algo que se me ha escapado o que no he logrado, eso es lo que me impulsa hacia adelante».

Curiosamente, camino a WrestleMania 40 es él quien debe tener cuidado de que no cobren el maletín de Money in the Bank contra él. Hace poco, Damian Priest explicaba que si no lo ha intentado nuevamente es porque Seth Rollins está lesionado. Pero no lo estará en «The Grandest Stage of Them All» pues va a exponer el título ante el ganador de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber. No será un momento tan impresionante pero…