Una de las pocas decisiones creativas que disgustaron a los seguidores de TNA en plena candencia por su «rebranding», antes de la destitución de Scott D’Amore, fue la derrota titular de MK Ultra ante Decay en Hard To Kill el pasado enero.

Si significa que Masha Slamovich y Killer Kelly recibirán impulsos individuales en breve, se trata de un buen movimiento, aunque como comento, muchos fans creen que la atractiva alianza de estas gladiadoras puede dar más de sí.

El próximo día 23, en el PPV No Surrender, comprobaremos qué planes guarda TNA, porque según anuncia hoy la empresa, MK Ultra tendrán nueva oportunidad allí de recuperar el Campeonato Mundial Femenil de Parejas Knockouts en una revancha contra Decay.

Havok y Rosemary no han puesto todavía sobre la mesa dicho oro, y presumiblemente, este choque será la primera defensa; quizás la última. Slamovich y Kelly vienen de vencer a Dani Luna y Jody Threat en el episodio televisivo de TNA del pasado 25 de enero.

Desde el Alario Center de Westwego (Louisiana, EEUU), TNA presentará dentro de diez días su decimoséptima edición de No Surrender, con el siguiente cartel provisional.

BREAKING: @WeAreRosemary and @FearHavok will defend the Knockouts World Tag Team Titles against @mashaslamovich and @Kelly_WP at #NoSurrender on February 23 LIVE on TNA+ from the Alario Center in New Orleans.



