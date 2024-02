La joven promesa de AEW y ROH Billie Starkz fue una de las luchadoras con las que trabajó Ronda Rousey en su breve aventura luchística posWWE en 2023. En dos combates de parejas -Starkz se unió a Athena y Rousey a Marina Shafir– lucharon tanto en el evento independiente REVOLVER Unreal como en el programa de Ring of Honor del 23 de noviembre. Al primero de ellos volvemos ahora para acordarmos de ese momento en que la «Rowdy» cayó sobre su cabeza con un súplex de «Biting Billie».

► Billie Starkz amenaza a Ronda Rousey

Ese mismo momento se lo recordaron recientemente a Billie Starkz en In The Weeds y la luchadora dijo que lo haría de nuevo:

«Sí, y lo volveré a hacer.

«Honestamente, me encanta una buena pelea y esas mujeres adoran pelear. Fue muy divertido y siento que no siempre tienes la oportunidad de simplemente intercambiar golpes con alguien. Ellas te van a golpear tan duro como tú las golpees».

Quizá un día vuelvan a verse las caras. La verdad es que no se sabe si Ronda Rousey va a volver a luchar. Y en aquella ocasión lo hizo por su amiga Marina Shafir. Así lo comentaba recientemente Shayna Baszler:

«Una cosa, ames u odies a Ronda, como alguien que la conoce probablemente más que nadie, excepto su esposo, una cosa que ella es, es muy leal a sus amigos. Hará cualquier cosa por ellos, y comenzamos este viaje en la lucha libre juntas, las cuatro. Sé que ella quiere tomarse un tiempo libre, no sabe si va a luchar de nuevo. Pero antes de que esa puerta se cierre por completo, sé que ella solo quería tener una lucha con Marina.

«En cuanto a dónde sucedió y cómo tuvo lugar, no fue el dónde. Fue simplemente la lucha con Marina. Dado que Marina ha tenido mucho éxito por sí misma, tuvo que tener lugar solo en estos lugares, pero eso fue realmente de lo que se trató. No creo que a Ronda le importe demasiado si es independiente o no independiente o en qué evento. Ella simplemente quería tener una lucha con sus amigas. Así que eso fue lo que fue. Eso fue Ronda siendo la amiga que es«.