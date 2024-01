Ronda Rousey posWWE: «Así es ella con sus amigas»

Una vez terminó su relación con WWE, Ronda Rousey volvió a la lucha libre para trabajar en ROH y la escena independiente. ¿Qué le parece a Shayna Baszler? Por ello le preguntó recientemente Denise Salcedo a la Superestrella, que no ha terminado de encontrar una nueva historia después de su rivalidad con la «Rowdy». La intención era empujar a «The Queen of Spades», que no olvidemos venció limpiamente a su amiga/oponente antes del fin de su contrato, pero eso no funcionó de la mejor de las maneras.

► Ronda Rousey posWWE

«Una cosa, ames u odies a Ronda, como alguien que la conoce probablemente más que nadie, excepto su esposo, una cosa que ella es, es muy leal a sus amigos. Hará cualquier cosa por ellos, y comenzamos este viaje en la lucha libre juntas, las cuatro. Sé que ella quiere tomarse un tiempo libre, no sabe si va a luchar de nuevo. Pero antes de que esa puerta se cierre por completo, sé que ella solo quería tener una lucha con Marina.

«En cuanto a dónde sucedió y cómo tuvo lugar, no fue el dónde. Fue simplemente la lucha con Marina. Dado que Marina ha tenido mucho éxito por sí misma, tuvo que tener lugar solo en estos lugares, pero eso fue realmente de lo que se trató. No creo que a Ronda le importe demasiado si es independiente o no independiente o en qué evento. Ella simplemente quería tener una lucha con sus amigas. Así que eso fue lo que fue. Eso fue Ronda siendo la amiga que es«, explica Baszler.

Se desconoce si algún día Ronda Rousey y Shayna Baszler volverán a trabajar juntas en WWE.