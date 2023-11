WWE quería que Shayna Baszler fuera su Mike Tyson

WWE ha intentado empujar a Shayna Baszler de varias maneras, todas ellas sin éxito. Ni siquiera ha funcionado el que venciera limpiamente a Ronda Rousey. Tan bien le fue en NXT, donde podríamos argumentar que se convirtió en la luchadora más dominante de la historia de la marca amarilla, y en el elenco principal nunca ha encontrado su sitio.

► Shayna Baszler, ¿la Mike Tyson de WWE?

Una de las formas en que la compañía buscó impulsarla fue durante una rivalidad con Becky Lynch a comienzos de 2020, la cual inició cuando The Queen of Spades atacó a The Man y le mordió la nuca hasta hacerla sangrar. Fue un momento impactante pero tres años después no pasó de ahí. Aún así, volvemos a ello a finales de 2023.

Porque durante su reciente entrevista con Fightful la que fuera Campeona NXT o Campeona de Parejas WWE cuenta que el plan era que se convirtiera en una suerte de Mike Tyson. Eso son palabras mayores y claramente no lo consiguieron. Aquí no solo entra la propia Baszler, que si bien tiene interesantes capacidades, no posee ningún carisma, sino el mal trato de la empresa a la división femenil de un tiempo a esta parte.

«Querían algo que me hiciera tendencia en Twitter. Funcionó. Yo estaba como, ‘Quiero decir, tengo este brutal pisotón en el brazo.’ Y ellos decían, ‘No, no, no. Queremos que seas como el Mike Tyson de la división.’ Y yo estaba tipo, ‘¿Creen que van a pensar en Mike Tyson después de esto? Okay. Lo veremos.’ Pero fui tendencia en Twitter, así que, ¿quién soy yo para decir algo?».

«Acababa de llegar al roster principal. Estaba haciendo mi trabajo para hacerme tendencia en Twitter. Eso es todo. Tienen que ponerlo en el repertorio (de movimientos de su personaje en WWE 2K)».