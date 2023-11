Adam Copeland esta ilusionado con la pizarra en blanco que tiene ante sí en AEW. Las posibilidades son infinitas. Aunque ya está valorando algunas ideas, como expone en su reciente entrevista con Adrián Hernández, en la que también revela que aconsejó a Darby Allin que se calmara un poco o comenta que no tiene una gran meta como All Elite.

► Adam Copeland, ante una pizarra en blanco

«Esta vez fue realmente distinta. Siento que me convertí en el rey de los regresos, casi al punto de la parodia, ¿sabes? Regresaba cada tres meses, así que cada vez parecía un regreso. Pero esta vez era volver para quedarme. Creo que eso marcó la diferencia, aunque quizás no todos lo percibieron en ese momento. Volvía para estar aquí de lleno, a tiempo completo, tratando de crear tantas historias como pudiera con todos estos talentos con los que nunca había compartido un ring antes.

«Fue mi debut, y esa noche fue la primera vez que compartí escenario con Darby, Luchasaurus, Nick Wayne, Sting… todos juntos. Y hasta ahora, no he enfrentado a nadie con quien ya había luchado antes. Me enfrenté a The Righteous y a Lance Archer la otra noche. Eso es emocionante. Estoy en el ring con todos estos personajes diferentes, y simplemente me emociona. A los 50 años, en esta etapa de mi carrera, tener una pizarra en blanco frente a mí es algo especial. Creo que cualquiera que esté realmente metido en el proceso creativo y que aún ame lo que hace haría lo mismo que yo hice».

«Supongo que así es, ¿no? Sé que el tiempo es limitado. Cuando llegas a cierto punto y ambos, de alguna manera, se dan cuenta de que ‘esto podría ser todo’, pero miro a mi alrededor y veo a Omega, a Okada de vez en cuando, quien también estuvo en esa pelea y me hizo decir ‘guau, vale la pena’. Hay tantas posibilidades diferentes y, nuevamente, una pizarra en blanco en términos de ese elenco.

«Miro a Jay White, a MJF, a Adam Cole cuando regrese, a Keith Lee, a Malakai Black y la House of Black, y colaborar con FTR. Amigo, acabo de soltar tres años de programación solo mencionando esos nombres, y ni siquiera he tocado a ninguno de ellos. Si la gente no entiende por qué hice lo que hice, ahí tienes tu respuesta. Todavía amo esto profundamente y quiero hacer tanto como pueda, de diferentes maneras».