Adam Copeland: «En Full Gear, me sentí con 17 años»

Adam Copeland expresa cómo se sintió para él luchar con Sting y Darby Allin contra Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne en AEW Full Gear 2023 en un comunicado que publicó en Instagram después de evento, donde su equipo salió victorioso cuando él mismo cubrió al exCampeón TNT aprovechando que The Captain Charisma se fue del escenario para evitar un mayor castigo, dejando a quienes llama sus hijos en desventaja.

► Adam Copeland en Full Gear

«Tengo 50 años. En el segundo acto, que realmente no debería estar ocurriendo, de mi carrera en la lucha libre. Anoche me sentí como el chico de 17 años que entraba a ese cuadrilátero de boxeo tipo concreto en el gimnasio de Sullys en el ’91. Sentir tanta emoción y divertirme tanto en esta etapa de mi carrera es un regalo. Actuar en el Great Western Forum por primera vez, ver nombres como Jimi Hendrix y The Doors pintados en la pared de entrada.

«Hacer equipo con Darby allin, quien es increíblemente (palabra clave: loco) talentoso, y que, por cierto, tomó un vuelo nocturno después de este combate para ir a entrenar en Nepal y escalar el Monte Everest, es estimulante. Hacer equipo con uno de mis ídolos, Sting, en su última lucha en California. Compartir el mismo espacio y ser un igual a él, bueno, el Adam de 12 años no podría entender eso. Incluso el Adam de 50 años no lo hace. Los Ángeles, lo dieron todo. Eso fue algo de la lista de deseos. Gracias.»

Es de resaltar también la espectacular entrada de Copeland, The Icon y Allin. Los tres entraron juntos a escena con la música de entrada de The Rated-R Superstar y con la cara pintada como Sting. Probablemente, no tomen ese camino, pero sería interesante verlos yendo juntos a por el Campeonato Mundial de Tríos AEW.