«Diría que el mejor actor de todos es Bautista. Creo que su trabajo y su diversidad, basándome en lo que he visto, lo convierten en el mejor actor de verdad. Luego pondría a Dwayne Johnson, Cena y Hulk Hogan después de eso. Aunque ‘Santa with Muscles’, chef’s kiss». No hace mucho, Chris Jericho ordenaba a algunos luchadores que han dado el alto a Hollywood de acuerdo a quienes considera que lo están haciendo mejor.

► De WWE a Hollywood

Más recientemente, en su visita al Dr Beau Hightower, es MJF quien comparte su perspectiva en este sentido.

«Muchas veces, cuando la gente ve a luchadores incursionar en la actuación, es porque Hulk Hogan lo hizo tan mal. Seamos honestos, hizo probablemente uno de los peores trabajos de actuación de todos los tiempos. La gente estaba muy renuente a permitir que los luchadores profesionales entraran en la actuación. Gracias a pioneros como Cena, Rock y Batista, que arrasan absolutamente cada vez que aparecen en pantalla y lo hacen increíblemente bien.

«Ahora es bastante asombroso y único, porque cuando ven a luchadores, ahora entienden que lo que hacemos es realmente difícil y requiere mucha carisma, encanto y destreza atlética. Lo mismo se aplica a ser la principal atracción en Hollywood. Creo que es una transición bastante sencilla, no debería decir eso. Es una transición fácil si eres capaz de destacar en mi deporte. Es más fácil. Si eres alguien que tiene dificultades frente a la luz roja y simplemente eres un buen luchador (es más difícil),».

MJF también está desarrollando una carrera como actor, sin ir más lejos, el 22 de diciembre va a estrenar la esperadísima ‘The Iron Claw’.

El patriarca de la familia, Fritz Von Erich, inició su carrera en la lucha libre en los años 60 y pronto alcanzó la fama, llegando a ser campeón del mundo en 23 ocasiones. De sus seis hijos, cinco se dedicaron al wrestling (el sexto, Jack, murió a los seis años), convirtiendo a los Von Erich en una dinastía de luchadores muy célebre a principios de los 80. Sin embargo, su legado está manchado por una maldición: tres de los cinco hijos fallecieron, ya fuera por enfermedad o accidente, antes de cumplir los 30, y el cuarto no vivió mucho más. En cuanto al quinto hermano, Kevin Von Erich, es el único que sigue vivo en la actualidad.