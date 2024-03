Drew McIntyre ha estado involucrado en una intensa rivalidad con Seth Rollins desde hace varios meses. Sin embargo, no ha sido el único blanco de sus ataques, puesto que también le ha dicho de todo a CM Punk, a quien ha troleado constantemente debido a su lesión. Además, también ha tenido que saldar cuentas con Damian Priest, quien en alguna ocasión arruinó su oportunidad cuando intentó canjear su maletín de Money in the Bank.

► Drew McIntyre estará pendiente de Damian Priest

Durante una entrevista reciente en Evan Mack’s World, Drew McIntyre abordó la posibilidad de que Damian Priest sacara provecho de un potencial canje de su maletín en WrestleMania 40, admitiendo que la idea se le había pasado por la cabeza y sintió que ya no debería darle respuestas a Priest.

“Sí, él está en mi mente. Quiero decir, tengo que dejar de darle las respuestas porque es posible que realmente me escuche. A diferencia de Seth, sigo dándole las respuestas al examen y él sigue fallando. Pero con Priest en el último encuentro, decidió cobrar a mitad de camino entre Seth y yo, y yo estaba muy enojado porque tuve que hacerle Claymore en el suelo, lo que me duele tanto como a mi oponente. Porque le di una patada en la cara y aterricé de espaldas en el suelo a unos seis pies de altura y terminó costándome el encuentro. «

“Y después pensé: ‘¿Por qué querrías sacar provecho? ¿Por qué no esperaste hasta después del encuentrocuando estaba en mi punto más débil y estaba, ya sabes, listo para ser atacado? Y desde entonces fui y tal vez necesito dejar de decírselo a este tipo. Sabes que de esta manera deberías sacar provecho, amigo, porque tiene más sentido en caso de que él diga: ‘Oh, ¿sabes qué? Drew tiene razón. No soy Seth Rollins. De hecho, puedo seguir consejos’. Así que sí, estaré atento a Priest en todo momento”.

En el evento Money In The Bank del año pasado, Damian Priest se aseguró el codiciado maletín de Money In The Bank. Sin embargo, pese a varios intentos, no ha sido capaz de sacar provecho de esta situación, y ahora tendrá que lidiar en WrestleMania 40 (si decide canjearlo) no solo con Rollins como Campeón, sino también con McIntyre, quien también lo tiene en la mira por haberle costado su combate contra el Visionario.