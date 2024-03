Bryan Danielson: «AEW debe mejorar su producto, no competir con WWE»

En octubre pasado, AEW realizó una movida interesante, pues movió su show estrella, Dynamite, del día miércoles al día martes 10 de octubre de 2023. Todo para competir con el show de NXT, pues AEW iba a tener el debut luchístico de Adam Copeland, hasta hace dos meses, en ese entonces, conocido como el recordado Edge en WWE.

Ante esta noticia, WWE respondió con toda su artillería pesada, y ordenó apariciones sorpresa de The Undertaker, Asuka, Cody Rhodes y John Cena en dicho show. Al final, AEW no pudo competir con NXT, y NXT le ganó en rating, tanto esa como la semana siguiente, siendo esta una victoria moral para NXT y para WWE, que fueron derrotados en las famosas Guerra de los Miércoles por la Noche, cuando NXT se emitía los miércoles, pero el producto no era tan atractivo como lo es hoy en día, y perdió ante AEW por goleada.

► Bryan Danielson aconseja a AEW no competir ante WWE

Recordando ese suceso, Bryan Danielson habló con Justin Barrasso de Sports Illustrated, en un reciente panel especial de lucha libre al que fueron contratados para ir dentro de la edición 2024 del festival de cine SXSW – South by Southwest. Danielson reveló que lo mejor que puede hacer su jefe y amigo, Tony Khan, es mejorar su producto, AEW, y no pensar en competir ante WWE. Estas fueron sus muy interesantes palabras:

«Creo que todos en la empresa estaban realmente orgullosos del espectáculo que hicimos esa noche. En mi opinión —y esto es probablemente un poco diferente a cómo lo ve Tony Khan, desde una perspectiva empresarial— no necesariamente miro lo que están haciendo los competidores. En esa noche en particular, no me preocupaba por eso.

«AEW debería centrarse en mejorar su producto en lugar de competir con otras promociones. Vamos a poner nuestro mejor espectáculo posible y no preocuparnos necesariamente por lo que está sucediendo en otro canal porque, realísticamente, no se trata solo de esa noche de martes cuando estábamos cambiando de día.

«AEW está compitiendo todas las semanas con deportes, programas de televisión y personas que pasan por sus teléfonos en cada show televisivo, y no solo con promociones de lucha libre rivales. ¿Cómo mantienes la atención de la gente? En mi opinión, todo vuelve a esta idea de calidad, y algo que dije cuando me uní a AEW es que: si presentas excelente lucha libre profesional, la gente la disfrutará, y ese es más o menos el objetivo: presentar un excelente espectáculo de lucha libre profesional».