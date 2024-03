John Morrison: «Supero en su estilo de luchar a luchadores del CMLL»

La exSuperestrella WWE y hoy en día, luchador de AEW y múltiples empresas independientes, John Morrison, conocido ahora bajo el nombre de Johnny TV, ha asegurado que le encantaría poder tener más oportunidades de luchar y de mostrar su talento en la empresa de Tony Khan.

Así lo reveló en una reciente entrevista con el podcast For the Love of Wrestling, en donde dijo que tenía una gran lista de luchadores de AEW con los que le gustaría tener una lucha. Incluso, aseguró que le encantaría luchar en AEW ante gladiadores del CMLL o de NJPW. Estas fueron sus interesantes palabras:

► John Morrison pide que AEW le dé más oportunidades de luchar en televisión

«Creo que Jack Perry tiene ese algo especial. Jack Perry tiene ese factor X. Creo que Johnny TV vs. Jack Perry… Esa es mi lucha de ensueño. Siento que él debería estar en televisión, y el chico podría ser una gran estrella. Si tienes ese ‘factor X’, y creo que él lo tiene, entonces depende de cómo te utilicen. Si no lo tienes, te obligan a la fuerza hasta que la gente se harta de ti.

«Además, me encantaría luchar contra Jon Moxley, Eddie Kingston, tener una lucha más larga con Orange Cassidy, Trent Beretta, Bryan Danielson, nunca he tenido una lucha individual con Claudio Castagnoli, muchos de los chicos de NJPW, algunos de los chicos de CMLL. Creo que se sorprenderían, creo que podría superar a los chicos de CMLL en estilo Lucha, lo cual es bastante loco.

«También me encantaría encontrar un compañero de equipo para enfrentarme a equipos con los que ya me he enfrentado, como The Lucha Brothers y The Young Bucks«.