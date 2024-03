Kevin Owens: «Iba a luchar ante Undertaker en WrestleMania»

¡Pero de qué gran lucha nos perdimos! La reconocida Superestrella WWE, Kevin Owens, fue entrevistado recientemente por Joe Balamonte de WrestleSphere, y allí le reveló que estuvo a punto de luchar ante The Undertaker en su primera WrestleMania, sin embargo, hubo un cambio de planes y no pudo tener el tan deseado combate contra The Undertaker en WrestleMania.

Esta lucha iba a darse en WrestleMania 32, que se realizó el 3 de abril de 2016 desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas. En lugar de ello, Owens abrió esa WrestleMania defendiendo el Campeonato Intercontinental WWE en una lucha de escaleras ante Sin Cara, Stardust, hoy Cody Rhodes, The Miz, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Zack Ryder, quien sería el ganador de este combate.

► Kevin Owens recordó cuando iba a luchar ante The Undertaker en WrestleMania

Mientras que en el evento estelar, The Undertaker venció en a Shane McMahon en una lucha en jaula muy recordada, pues Shane saltó desde lo alto y cayó sobre la mesa de comentaristas. Estas fueron las palabras de Owens recordando la lucha que pudo ser y no fue:

«Creo que las cosas simplemente cambiaron y ese fue el año en que Shane McMahon regresó, así que obviamente en ese momento, mi posición en la empresa en comparación con el regreso de Shane McMahon después de todos esos años, probablemente pensaron que ‘Shane McMahon ante The Undertaker es una gran lucha’.



«Sé que Kevin Owens vs. The Undertaker estuvo sobre la mesa y se discutió mucho y hubiera sido increíble. Mi primer WrestleMania, estar ahí con The Undertaker, hubiera sido genial. No sucedió, pero estuve en el ring con él. De hecho, estuve como compañero de él en el ring en el evento estelar de un House Show en el Madison Square Garden, así que pude hacer eso con él, lo cual fue realmente genial».