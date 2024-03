Dave Meltzer: «Podría haber un cambio en WrestleMania 40»

WrestleMania 40 está a la vuelta de la esquina y el cartel está bastante cargado, donde precisamete se prevén un total de siete combates por cada noche. Si bien la rivalidad entre Cody Rhodes con Roman Reigns y The Rock es la que se lleva todos los reflectores y encabezarán las dos noches del evento, hay otros encuentros a los que hay que prestarle la debida importancia.

Uno de esos encuentros será la lucha de escaleras, luego de que los equipos de Austin Theory y Grayson Waller, así como el de Tyler Bate y Pete Dunne se hicieran con los últimos dos cupos para la lucha de escaleras que protagonizarán seis equipos en WrestleMania 40. Los otros equipos son: The Judgment Day, como campeones defensores, DIY, Awesome Truth y The New Day.

► Grayson Waller y Austin Theory podrían no llegar a WrestleMania

Según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, habrá una próxima reunión al interior de WWE para determinar si Waller y Theory permanecerán en el combate de escaleras. Las razones detrás de una posible decisión de sacarlos del partido no están claras, ni tampoco por quién podrían ser reemplazados.

“Por cierto, a pesar de que Theory y Waller ganaron. No es necesariamente que vayan a estar en ese encuentro. Puede ser que estén, pero hay una próxima reunión en la que tomarán una decisión al respecto”.

Sin duda, un cambio resulta algo impensado que suceda a solo una semana del evento, a menos de que exista alguna razón de peso que afecte, ya sea a Austin Theory o a Grayson Waller (una lesión quizás). Recordemos que el dúo obtuvo su boleto a WrestleMania luego de derrotar a The Street Profits en el reciente Friday Night SmackDown.