Una de las grandes sorpresas ayer durante el 11 aniversario de RevPro fue la aparición de Spike Trivet, quien nunca antes había pisado un ring de la promotora de Andy Quildan. El Campeón Mundial PROGRESS dejó claras sus intenciones a Michael Oku: hacerse con el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro. Aunque «The OJMO» no quiso ceder tan fácil a la presión, espetándole que deberá ganarse su oportunidad.

Pero no fue este el único acto de rudeza de Trivet ayer. Horas antes, «The Vulture» hizo de las suyas durante los primeros compases de PROGRESS Chapter 154: It’s Clobberin’ Time, derrotando a Kid Lykos II y apalizando a Kid Lykos junto a el resto de Dominatus Regnum. Trivet se apunta el primer tanto antes de defender el Campeonato Mundial PROGRESS ante Kid Lykos en Chapter 157: Hungry Like The Wolf.

► Un día de promociones cruzadas

Pero el «crossover» RevPro-PROGRESS no fue el único acontecido ayer, pues QT Marshall, portando el Campeonato Latinoamericano AAA se dejó ver por Chapter 154 e incluso puso sobre la mesa dicho cetro, luego del reto de Chuck Mambo. Hasta entonces, AAA y PROGRESS nunca habían escenificado una colaboración.

Desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), PROGRESS Chapter 154: It’s Clobberin Time, dejó los siguientes resultados.

❤️ Alexxis Falcon has just asked Lana Austin for a Championship shot…



…It was a yes, under certain stipulations…



😲 & Rob Drake has just speared Alexxis Falcon …



What is happening?! #PROGRESSWrestling #Wrestling #ICT pic.twitter.com/BLX0LpW9GL — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) August 26, 2023

🤯 QT Marshall is here at the Electric Ballroom with his NEW AAA Latin American Championship!



👀 What does QT Marshall have to say to the PROGRESS Wrestling crowd?!#PROGRESSWrestling #ICT #Wrestling pic.twitter.com/bBqF6WvmE9 — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) August 26, 2023