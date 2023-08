Cody Rhodes explica su gusto por vestir trajes

Si no está luchando o entrenando, Cody Rhodes siempre luce un traje. ¿De dónde le viene ese gusto adquirido en los últimos años? De ello estuvo hablando recientemente The American Nightmare en su aparición en After the Bell with Corey Graves.

► Los trajes de Cody Rhodes

«Cuando me uní a la escena independiente, solía vestir trajes. Eso en el ámbito independiente era algo muy distinto. Muchas personas no lo habían visto y era una especie de artificio, si puedo usar esa palabra. Era parte de un personaje, más o menos. Con el tiempo, eso pasó a ser, creo que el siguiente paso fue: ‘Oye, quiero lucir como si estuviera a cargo’.

«Ya no era un artificio. Me encantó. Me encantó la cultura de la moda en un evento de lucha libre. Quizás haya sido por mis visitas a New Japan, donde ves a Okada llegar al lugar en un Ferrari [con] trajes impecables. SANADA [usando] trajes a medida impecables… Estaban buscando estar al nivel de moda de la NBA. Nivel de draft de la NFL. Siempre me ha encantado eso. Ya no es un artificio».

No hace mucho, Brandi Rhodes habla de la gran evolución de su esposo, y comentaba esto sobre su aspecto:

«No sé nada sobre tintes ni cosas para el cabello de personas blancas. Así que prefiero no meterme en eso, porque podría terminar con su cabello de color naranja por accidente o algo así, ¿sabes? No, no, él se encarga de su propio cabello y su vestuario, hace su cosa. En este momento, estoy muy enfocada en mi cabello, mi vestuario y en cuidar a mi hija de dos años. Y la niña no siempre está de acuerdo con lo que estoy haciendo. A veces dice, ‘No, ya no quiero ponerme esto’».