Logan Paul cree que Dillon Danis puede haber ido demasiado lejos con sus payasadas en las redes sociales antes de su próximo combate de boxeo, y también expuso un plan para una posible pelea contra el ex campeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor.

Sin embargo, Logan Paul tiene previsto volver al cuadrilátero contra «El Jefe» en octubre. Su combate de boxeo con Dillon Danis será el evento principal de la «PRIME Card», encabezada por Tommy Fury contra KSI.

Antes del evento, Conor McGregor ha dado a conocer su presencia en repetidas ocasiones. «The Notorious» declaró anteriormente que Dillon Danis demostrará que está por encima de Logan Paul. Después, tras la victoria de Anthony Joshua sobre Robert Helenius en Londres, subió al ring para pedir a KSI un combate de boxeo sin guantes. Más tarde, «La Pesadilla» se rió de la llamada.

Sin embargo, si por Logan Paul fuera, sería él quien pelearía con Conor McGregor en su lugar. En una entrevista con Misfits Boxing, el YouTuber convertido en boxeador adelantó su combate de boxeo con Dillon Danis. Allí, dio a conocer sus intenciones. ‘El Jefe’ primero, y ‘The Notorious’ después.

«Conor McGregor es un luchador de MMA promedio, y un boxeador horrible«, declaró Logan Paul en la entrevista cuando le preguntaron por sus planes tras pelear contra Dillon Danis. «Voy a darle una paliza a su p*rra Dillon, y luego voy a darle una paliza a él«.

► La apuesta que McGregor ignoró

Aunque esta no es ni mucho menos la primera vez que Paul arremete contra el excampeón de la UFC, este aún no ha respondido. A principios de este mes, el YouTuber ofreció a Conor McGregor una apuesta de un millón de dólares en su pelea con Dillon Danis. Sin embargo, el irlandés no mostró ningún interés en aceptar esa oferta.

«Ni siquiera apostó $1 millón por su peleador. Eso es calderilla para un tipo como Conor. Ni siquiera apostó $1 millón por Dillon. No tenía nada que decir cuando lo llamé en Twitter. ¿Crees que va a intervenir él mismo? No lo sé, parece poco probable».