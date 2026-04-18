Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 24 de abril 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, y entre otras cosas vimos a Royce Keys ganar la La campal en honor a André el Gigante.

► En el episodio de WWE SmackDown del 17 de abril vimos:

LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**) Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**) Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*) CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 24 de abril 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 24 de abril 2026 en la Dickies Arena, en Fort Worth, Texas coliseo con capacidad para 14,000 personas y casa del Panther City Lacrosse Club de la NLL.

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