Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 15 de mayo 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en la VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida, y entre otras cosas vimos a Tiffany Stratton retener el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

► En el episodio de WWE SmackDown del 8 de mayo vimos:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Cartelera WWE SmackDown 15 de mayo 2026

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 15 de mayo 2026 en la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, (anteriormente llamado Carolina Center y Colonial Center), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los South Carolina Gamecocks de la NCAA.

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