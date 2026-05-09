Se ha venido muy arriba TNA desde que se convirtiera casi en una sucursal de WWE y sobre todo, desde que se agenciara un hueco televisivo en AMC. Ascenso donde por el camino, ha hecho ya un enemigo oficial, tras poco menos que vetar a sus talentos de compartir ring con los de AEW.

Carlos Silva, en reciente entrevista, acusó a los Élite de haber empezado esta particular guerra, por situar Collision en varias ocasiones sobre la franja de los jueves noche, la misma sobre la que TNA presenta iMPACT! cada semana. Y parece que Silva y Cía quisieron devolver el guante, cuando supimos días atrás que tenían previsto celebrar Slammiversary 2026 (desde la Agganis Arena de Boston; Massachusetts, EEUU) el mismo día y a la misma hora que Forbidden Door 2026 (desde el SAP Center de San José; California, EEUU): 28 de junio, 8 pm ET.

Sin embargo, ahora, TNA adelanta Slammiversary 2026 a las 3 pm ET, según figura en sus últimas imágenes promocionales. Movimiento lógico, si bien TNA pudo pasar el PPV al 27 de junio, fecha en la que WWE realizará Night Of Champions, valiéndose de la inercia de este evento, que por la diferencia horaria se verá en EEUU a mediodía. En cualquier caso, queda claro que el envalentonamiento de TNA tuvo poco recorrido.

Ni Slammiversary ni Forbidden Door presentan por ahora lucha alguna en sus respectivos carteles.

► Double or Nothing: cartel provisional

El próximo PPV de TNA será Slammiversary, pero el próximo de AEW no será Forbidden Door, sino Double or Nothing, este 15 de mayo desde el Louis Armstrong Stadium en New York City (New York, EEUU). He aquí su menú concretado hasta el momento.