Rating AEW Dynamite 6 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 6 de mayo de 2026 registró una disminución en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca que Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW.

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 6 de mayo 2026

El programa promedió 509.500 espectadores, lo cual está por debajo con relación a los 596.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,08, el mismo rating del programa de la semana pasada..

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En cuanto a los datos y comparaciones específicas, las dos primeras horas, que se emitieron como Dynamite, atrajeron a 590.000 espectadores y en el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,10. La tercera hora, que se emitió como Collision, atrajo a 429.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,07.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 7 de mayo de 2025 el programa atrajo 629.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 8 de mayo de 2024, Dynamite, atrajo a 711.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,24.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.