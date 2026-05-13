Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 19 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos el debut de Naraku en NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 19 de mayo vimos:
- Tatum Paxley y Lizzy Rain vencieron a Nikkita Lyons y Zaria (****)
- Naraku venció a Lince Dorado (**** 1/2)
- Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vencieron a EK Prosper, Tate Wilder y ‘Super’ Sean Legacy (*** 1/2)
- Jackson Drake venció a ‘Supernova 11’ Noam Dar (****)
- Kelani Jordan venció a Kendal Grey (*** 1/2)
- Tatum Paxley y Lizzy Rain aprovecharon el abandono de Zaria para derrotar a Nikkita Lyons
- Naraku debutó en NXT aplastando a Lince Dorado
- Stacks Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors llevaron a BirthRight a la victoria en NXT
- Jackson Drake derrotó a Noam Dar y DarkStade llegó a retar a Vanity Project
- Kelani Jordan derrotó a Kendal Grey; Izzi Dame fue tras Lola Vice
► Cartelera WWE NXT 19 de mayo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 19 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Lizzy Rain
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) (c) VS. DarkState (Saquon Shugars y Dion Lennox)
- Myles Borne y Tony D’Angelo VS, Kam Hendrix y Mason Rook
- Tate Wilder VS. Keanu Carver
- Debut de Tristan Angels en NXT
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 19 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores