NJPW: Se anuncian premios a lo más destacado del BOSJ 33

Los competidores de la edición 2026 del «Best of the Super Jr.» serán reconocidos con tres premios diferente y a consideración de los aficionados.

► NJPW otorgará tres premios a los mejores luchadores del BOSJ 33

Este anuncio fue hecho por New Japan Pro Wrestling un día antes de que arranquen los combates de la fase de grupos.

En conferencia de prensa, Hiroshi Tanahashi, presidente de la empresa del león dio a conocer que tras concluir la fase de grupos, los aficionados tendrán la opción de votar en las tres categorías de los premios que se otorgarán a los luchadores que tengan un desempeño excepcional durante la primera fase.

Estos premios son:

Premio a la actuación más destacada (MVP): Se otorgará al luchador que mejor haya demostrado todo su potencial y habilidad en el ring a lo largo de la competencia.

Premio al Espíritu de Lucha: Se otorgará al luchador que haya demostrado una actitud de nunca rendirse ante la adversidad.

Premio a la Técnica: Se otorgará al luchador que mejor demuestre creatividad y talento ofensivo en sus combates.

Dichos premios se entregarán en la última jornada del torneo que tendrá lugar en el Ota City General Gymnasium el 7 de junio, cuando se efectúe la gran final.

Recordando los grupos del BOSJ 33:

Grupo A:

– Daiki Nagai

– Master Wato

– Ryusuke Taguchi

– Francesco Akira

– Robbie X

– Nick Wayne

– Titan

– Valiente Jr.

– Kosei Fujita

– Jun Kasai

Grupo B:

– YOH

– El Desperado

– Daisuke Sasaki

– KUSHIDA

– Robbie Eagles

– Jakob Austin Young

– Taiji Ishimori

– Hyo

– SHO

– Yoshinobu Kanemaru