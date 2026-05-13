AEW regresa este miércoles 13 de mayo de 2026, desde el Harrah’s Cherokee Center – Asheville, en Asheville, North Carolina. Será otra gran noche con luchas de alto impacto. AEW Dynamite presentará este miércoles una importante defensa titular de Darby Allin ante Konosuke Takeshita, además del regreso de Will Ospreay a la acción y la revelación de los brackets del Torneo Owen Hart 2026 rumbo a Double or Nothing.

► Resultados AEW Dynamite 6 de mayo 2026

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita.

Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita. Will Ospreay vs. Ace Austin.

Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y Young Bucks vs. Tommaso Ciampa, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

Revelación de llaves del Torneo de la Fundación Owen Hart 2026.

MJF decide si firma el contrato para lucha de cabellera vs. título.

Luchadores confirmados para AEW Dynamite

Darby Allin

Konosuke Takeshita

Will Ospreay

MJF

Young Bucks

Adam Copeland

Christian Cage

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite 13 de mayo 2026

Fecha: miércoles 13 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Harrah’s Cherokee Center – Asheville Asheville, North Carolina.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

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