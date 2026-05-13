AEW regresa este miércoles 13 de mayo de 2026, desde el Harrah’s Cherokee Center – Asheville, en Asheville, North Carolina. Será otra gran noche con luchas de alto impacto. AEW Dynamite presentará este miércoles una importante defensa titular de Darby Allin ante Konosuke Takeshita, además del regreso de Will Ospreay a la acción y la revelación de los brackets del Torneo Owen Hart 2026 rumbo a Double or Nothing.
► Resultados AEW Dynamite 6 de mayo 2026
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2)
- DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****)
- Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)
► Momentos clave
- Jon Moxley aplicó Bulldog Choke a Juice Robinson. Aplicó martinete, pero Robinson rompió la cuenta. Moxley volvió a aplicar el Bulldog Choke. Robinson resistió lo más que pudo, pero la réferi Aubrey Edwards decidió detener la lucha.
- Cuando parecía que Dax Harwood tenía el control, Orange Cassidy reaccionó con un Stundog Millionaire seguido de un Orange Punch. Aunque Dax resistió la cuenta, finalmente Orange logró sorprenderlo con un toque de espaldas profundo para llevarse la victoria.
- Bryan Keith le dio una patada a Kazuchika Okada en la esquina. Intentó Diamond Dust, pero Okada lo bloqueó y lo azotó en la lona, para luego finalizarlo con Rainmaker.
- Mina Shirakawa evitó un ataque directo de Hikaru Shida, provocando que ésta impactara accidentalmente a Kris Statlander con una rodilla. Finalmente, Statlander detuvo su ofensiva y Shida aplicó Falcon Arrow a Harley Cameron para conseguir la cuenta de tres.
- Darby Allin salió de AEW Dynamite todavía como Campeón Mundial AEW después de una complicada defensa ante Kevin Knight.
► Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Konosuke Takeshita.
- Will Ospreay vs. Ace Austin.
- Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y Young Bucks vs. Tommaso Ciampa, FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
- Revelación de llaves del Torneo de la Fundación Owen Hart 2026.
- MJF decide si firma el contrato para lucha de cabellera vs. título.
Luchadores confirmados para AEW Dynamite
- Darby Allin
- Konosuke Takeshita
- Will Ospreay
- MJF
- Young Bucks
- Adam Copeland
- Christian Cage
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite 13 de mayo 2026
Fecha: miércoles 13 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Harrah’s Cherokee Center – Asheville Asheville, North Carolina.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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