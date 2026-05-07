Orange Cassidy derrota a Dax Harwood y obtiene una oportunidad titular contra FTR

Orange Cassidy logró una importante victoria en AEW Dynamite al derrotar a Dax Harwood en un Double Jeopardy Match, combate especial donde el ganador obtenía una oportunidad por el campeonato del rival.

En este caso, Cassidy aseguró una futura lucha por el Campeonato de Parejas AEW, actualmente en poder de FTR. Tanto Orange como Harwood estuvieron acompañados en ringside por varios aliados, lo que provocó constantes distracciones e intervenciones alrededor del cuadrilátero.

La lucha comenzó con intensidad, con Harwood tomando el control gracias a su fuerza. Sin embargo, Cassidy respondió rápidamente conectando un Orange Punch que obligó a Dax a salir del ring.

La presencia de múltiples luchadores en ringside terminó influyendo en varios momentos del combate. Mientras el réferi intentaba controlar la situación afuera del ring, Dax aprovechó para castigar el brazo de Cassidy contra el poste metálico.

El encuentro se volvió todavía más caótico cuando David Finlay intervino golpeando ilegalmente a Orange Cassidy desde afuera del ring. Más adelante, Harwood intentó utilizar la campana del ring como arma, pero el réferi logró impedirlo.

Dax también estuvo cerca del triunfo tras aplicar un poderoso powerbomb desde las cuerdas y posteriormente intentar rendir a Cassidy con un cross arm breaker enfocado en el brazo lastimado de su rival.

► Momento clave

Cuando parecía que Harwood tenía el control, Cassidy reaccionó con un Stundog Millionaire seguido de un Orange Punch. Aunque Dax resistió la cuenta, finalmente Orange logró sorprenderlo con un toque de espaldas profundo para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate no hubo celebración. Los aliados de Harwood ingresaron rápidamente al ring para atacar a Cassidy, pero los compañeros del campeón de tríos aparecieron para equilibrar la situación y evitar la golpiza.

Con este resultado, Orange Cassidy quedó oficialmente perfilado como próximo retador de FTR por el Campeonato Mundial de Parejas, pero falta determinar quién lo acompañará.