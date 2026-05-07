Kazuchika Okada retuvo ante Bryan Keith: Ahora quiere el Campeonato Mundial AEW

‘The Rainmaker’ Kazuchika Okada, quien defenderá el título en Double or Nothing ante Konosuke Takeshita, tuvo este miércoles una lucha titular frente al ‘Bounty Hunter’ Bryan Keith.

► Momentos clave

Bryan Keith comenzó la lucha con candados y patadas. Derribó al campeón con una yegua voladora y luego le impactó un rodillazo en la cabeza.

Okada se recuperó, sacando del ring a su rival con patadas voladoras. Lo siguió, aplicándole un DDT en el piso. Keith se defendió con machetazos. Okada arrojó a Keith hacia la mesa de comentaristas, donde Don Callis aprovechó para patearlo.

Okada disminuyó a Keith con una serie de codazos. Tras un costalazo, Keith pudo conectarle un rodillazo en el rostro. Poco después, un DDT para dos segundos. Okada se escapó del ring. Keith lo persiguió hasta aplicarle otro DDT.

De regreso, Okada le puso una quebradora en la espalda alta, un costalazo y un codazo desde las cuerdas. Keith evitó el Rainmaker, pero no unas patadas voladoras. Keith, después de mucho intentarlo, pudo aplicar un Tiger Driver que casi es definitivo.

Patada de Keith a Okada en la esquina. Intentó Diamond Dust, pero Okada lo bloqueó y lo azotó en la lona, para luego finalizarlo con Rainmaker.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Okada dijo que aunque es Campeón Internacional, quiere más: Va por el Campeonato Mundial AEW.