Hikaru Shida y Kris Statlander derrotan a Mina Shirakawa y Harley Cameron

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La división femenil de AEW vivió un intenso enfrentamiento por equipos cuando Hikaru Shida y Kris Statlander hicieron frente a Mina Shirakawa y Harley Cameron, quienes buscaron aprovechar su química para imponerse.

El combate comenzó con un intercambio técnico entre Statlander y Mina, donde ambas lograron tomar ventaja por momentos. Shirakawa consiguió inclinar la balanza tras conectar un dropkick y permitir el ingreso de Cameron, quien insistió en enfrentar a Shida.

Sin embargo, Hikaru evitó el duelo directo y cedió el relevo nuevamente a Kris, generando frustración en Harley. Aun así, Cameron respondió con agilidad y sorprendió a Statlander con una hurricanrana antes de que Mina.

Durante varios minutos, Mina y Harley trabajaron de forma coordinada para desgastar a Kris Statlander, utilizando relevos rápidos y ataques en conjunto que les permitieron mantener aislada a la powerhouse.

Mina sorprendió con un rolling elbow sobre Shida y posteriormente intentó mantener el dominio, aunque la resistencia de sus rivales terminó equilibrando nuevamente la lucha.

Momentos claves

El desenlace llegó cuando Mina Shirakawa evitó un ataque directo de Shida, provocando que Hikaru impactara accidentalmente a Kris Statlander con una rodilla.

Aunque el error generó tensión momentánea, Harley Cameron no pudo aprovecharlo por completo. Finalmente, Statlander detuvo su ofensiva y Shida conectó un Falcon Arrow sobre Cameron para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a Hikaru Shida y Kris Statlander como una dupla peligrosa dentro de la división femenil de AEW. Mientras tanto, Mina Shirakawa y Harley Cameron dejaron buenas sensaciones pero las cosas quedaron tensas entre ambas.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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