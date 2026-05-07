Hikaru Shida y Kris Statlander derrotan a Mina Shirakawa y Harley Cameron

La división femenil de AEW vivió un intenso enfrentamiento por equipos cuando Hikaru Shida y Kris Statlander hicieron frente a Mina Shirakawa y Harley Cameron, quienes buscaron aprovechar su química para imponerse.

El combate comenzó con un intercambio técnico entre Statlander y Mina, donde ambas lograron tomar ventaja por momentos. Shirakawa consiguió inclinar la balanza tras conectar un dropkick y permitir el ingreso de Cameron, quien insistió en enfrentar a Shida.

Sin embargo, Hikaru evitó el duelo directo y cedió el relevo nuevamente a Kris, generando frustración en Harley. Aun así, Cameron respondió con agilidad y sorprendió a Statlander con una hurricanrana antes de que Mina.

Durante varios minutos, Mina y Harley trabajaron de forma coordinada para desgastar a Kris Statlander, utilizando relevos rápidos y ataques en conjunto que les permitieron mantener aislada a la powerhouse.

Mina sorprendió con un rolling elbow sobre Shida y posteriormente intentó mantener el dominio, aunque la resistencia de sus rivales terminó equilibrando nuevamente la lucha.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Mina Shirakawa evitó un ataque directo de Shida, provocando que Hikaru impactara accidentalmente a Kris Statlander con una rodilla.

Aunque el error generó tensión momentánea, Harley Cameron no pudo aprovecharlo por completo. Finalmente, Statlander detuvo su ofensiva y Shida conectó un Falcon Arrow sobre Cameron para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a Hikaru Shida y Kris Statlander como una dupla peligrosa dentro de la división femenil de AEW. Mientras tanto, Mina Shirakawa y Harley Cameron dejaron buenas sensaciones pero las cosas quedaron tensas entre ambas.