Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Zaria ganar el Campeonato Norteamericano femenil.
► En el episodio de WWE NXT del 9 de junio vimos:
WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku
- Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2)
- Naraku venció a Mason Rook (***)
- Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2)
- Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)
- NXT: Fraxiom vence en gran combate a Romeo Moreno y Noam Dar
- Naraku derrota a Mason Rook, será el retador al Campeonato de NXT
- Kendal Grey derrota a Kelani Jordan, es retadora al Campeonato Femenil NXT
- Dion Lennox sorprende a Jasper Troy y consigue una valiosa victoria en NXT
- Zaria acaba con el reinado de Tatum Paxley y conquista el Campeonato Norteamericano Femenil NXT
► Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 16 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Jackson Drake vs. Tavion Heights
- TORNEO SPEED FEMENIL: Arianna Grace vs. Layla Diggs
- TORNEO SPEED FEMENIL: Izzi Dame vs. Thea Hail
- CARA A CARA ENTRE: Tony D’Angelo y Naraku
- Natalya vs. Jaida Parker
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 16 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores