Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026

por
Logo WWE NXT 2025

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Zaria ganar el Campeonato Norteamericano femenil.

► En el episodio de WWE NXT del 9 de junio vimos:

WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku

  1. Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2)
  2. Naraku venció a Mason Rook (***)
  3. Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2)
  4. Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2)
  5. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)

► Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 16 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Jackson Drake vs. Tavion Heights
  • TORNEO SPEED FEMENIL: Arianna Grace vs. Layla Diggs
  • TORNEO SPEED FEMENIL: Izzi Dame vs. Thea Hail
  • CARA A CARA ENTRE: Tony D’Angelo y Naraku
  • Natalya vs. Jaida Parker
Información del Evento
Fecha Martes 16 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos