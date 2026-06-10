Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Zaria ganar el Campeonato Norteamericano femenil.

► En el episodio de WWE NXT del 9 de junio vimos:

WWE NXT 9 de junio 2026 | Mason Rook vs. Naraku

Fraxiom vencieron a Noam Dar y Romeo Moreno (*** 1/2) Naraku venció a Mason Rook (***) Kendal Grey venció a Kelani Jordan (*** 1/2) Dion Lennox venció a Jasper Troy (** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria venció Tatum Paxley (***)

► Cartelera WWE NXT 16 de junio 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 16 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Jackson Drake vs. Tavion Heights

Jackson Drake vs. Tavion Heights TORNEO SPEED FEMENIL: Arianna Grace vs. Layla Diggs

Arianna Grace vs. Layla Diggs TORNEO SPEED FEMENIL: Izzi Dame vs. Thea Hail

Izzi Dame vs. Thea Hail CARA A CARA ENTRE: Tony D’Angelo y Naraku

Tony D’Angelo y Naraku Natalya vs. Jaida Parker