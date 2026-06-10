Dion Lennox sorprende a Jasper Troy y consigue una valiosa victoria en NXT

Dion Lennox, acompañado por Osiris Griffin, logró una importante victoria al imponerse a Jasper Troy en un combate marcado por la potencia física y las distracciones externas.

Lo que parecía una noche de dominio absoluto para Troy terminó convirtiéndose en una inesperada victoria para Lennox, quien supo aprovechar una oportunidad en los momentos finales para llevarse el triunfo.

Troy impuso condiciones desde el inicio gracias a su superioridad física. Apenas sonó la campana, expulsó a Lennox del cuadrilátero y posteriormente continuó castigándolo dentro y fuera del ring.

El poder de Jasper quedó en evidencia con movimientos como un running powerslam, varios bodyslams y una serie de corner spears que mantuvieron a Dion constantemente a la defensiva.

Incluso cuando Lennox encontró algunos espacios para reaccionar, Troy recuperó rápidamente el control y volvió a someter a su rival con una ofensiva basada en fuerza bruta.

► La guerra en DarkState volvió a hacerse presente

Uno de los momentos clave del combate llegó cuando Saquon Shugars apareció en la pantalla del recinto para distraer a Dion Lennox. La situación evidenció una vez más la tensión existente entre los integrantes de DarkState.

Sin embargo, la distracción no terminó beneficiando a Troy. Aunque aprovechó el momento para castigar a su rival, la situación terminó afectando el desarrollo del combate y permitió que Lennox encontrara una vía para mantenerse en la pelea.

► Momentos claves

Cuando Jasper Troy buscó rematar la lucha con una Vader Bomb, Dion Lennox logró apartarse a tiempo. Troy impactó violentamente contra la lona y quedó vulnerable. Lennox aprovechó la oportunidad para conectar varios ataques y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria representa un importante impulso para Dion Lennox. Además, la aparición de Saquon Shugars vuelve a poner el foco sobre los problemas internos de DarkState, una situación que podría seguir generando consecuencias en las próximas semanas.