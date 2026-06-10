Kendal Grey derrota a Kelani Jordan, es retadora al Campeonato Femenil NXT

Kendal Grey consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Kelani Jordan en un combate que otorgaba una oportunidad por el Campeonato de Mujeres de NXT.

La rivalidad entre ambas quedó reflejada desde antes de sonar la campana. Jordan intentó sorprender a su oponente durante la entrada, pero Grey estaba preparada y respondió de inmediato, iniciando una batalla que se convirtió en una de las más intensas de la noche.

Jordan tomó el control durante buena parte del encuentro gracias a su agresividad. La ex Campeona Norteamericana castigó repetidamente a Grey con patadas, rodillazos y ataques dirigidos a desgastarla físicamente.

Además, Kelani aprovechó cada oportunidad para atacar a su rival contra las cuerdas y los esquineros, provocando incluso los abucheos del público por sus constantes trampas y castigos ilegales.

► Momentos claves

Durante los últimos minutos, Kelani centró su estrategia en la rodilla izquierda de Grey. Un Dragon Screw y varias llaves de castigo pusieron en serio peligro las aspiraciones de Kendal, quien se negó a rendirse pese al dolor evidente.

Después de sobrevivir a un intenso intercambio de castigos y cuentas cercanas, Kendal Grey bloqueó un neckbreaker de Jordan y la sorprendió con un contundente Flatliner que le permitió obtener la cuenta de tres y asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Kendal Grey se convierte en nueva retadora al Campeonato Femnil NXT y obtiene la oportunidad más importante de su carrera hasta el momento, buscando destronar a Lola Vice.