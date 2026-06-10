NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026»- Día 7

Pro Wrestling NOAH se trasladó al Hodogaya Public Hall de Kanagawa para la séptima fecha de la «Neo Global Tag League 2026«.

► «Neo Global Tag League 2026»- Día 7

Al comienzo del evento de anunció que Hakutori no estaría presente ya que tiene una lesión en el cuello, por lo que también causará baja en el torneo de parejas. Alejandro subió al ring y pidió a Kaito Kiyomiya ser el sustituto de Hakutori para los duelos restantes de la competencia.

Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) ligaron su tercera victoria consecutiva, con lo que se apoderaron del liderato del Grupo B. En esta ocasión dominaron a Katsumi Inahata y KENTA quienes ya quedaron eliminados al no sumar puntos.

En una violenta refriega, Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone pulverizaron a Stallion Rogers y Yoshiki Inamura sumando sus primeros puntos. Yoshiki y Fujita acordaron un duelo uno contra uno.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 03.06.2026

Hodogaya Public Hall

318 Espectadores

1. AMAKUSA y Yuto Koyanagi vencieron a Kenoh y Hiroto Tsuruya (8:56) nach einem Firebird Splash de AMAKUSA sobre Tsuruya.

2. Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara vencieron a OZAWA, Tadasuke y Jun Masaoka (6:56) cuando Tadasuke fue descalificado.

3. OZAWA, Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Kai Fujimura, Tadasuke y Jun Masaoka vencieron a Kaito Kiyomiya, Alejandro, Daiki Odashima, Atsushi Kotoge, Hi69 y Hajime Ohara (9:42) con la Neko Ou de Tadasuke sobre Odashima.

4. Eita, Kid Lykos y Kid Lykos II venció a vencieron a Karl Anderson, Doc Gallows y Midori Takahashi (9:48) con un Nomad Look de Lykos sobre Takahashi

5. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI vencieron a Tetsuya Endo , HAYATA y Black Menso~re (9:22) con la Fable de BUSHI sobre Menso~re.

6. Neo Global Tag League – Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino [6] vencieron a KENTA y Katsumi Inahata [0] (14:03) cuando Iino colocó espaldas plana a Inahata tras la Passion IS.

7. Neo Global Tag League – Grupo B: Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [2] vencieron a Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4] (14:34) cuando Fujita colocó espaldas planas a Rogers tras un Muscle Buster de Yone.

– Neo Global Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]

-. Tetsuya Endo y HAYATA [4]

4. Kaito Kiyomiya y Harutoki [2]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2]

-. Kid Lykos y Kid Lykos II [2]

Grupo B:

1. Manabu Soya y Yuki Iino [6]

2. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]

-. Naomichi Marufuji y Kenoh [4]

4. OZAWA y Tadasuke [2]

-. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [2]

6. KENTA y Katsumi Inahata [0]