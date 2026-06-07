NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 6

La «Neo Global Tag League 2026» sigue en curso y para la sexta jornada, Pro Wrestling NOAH se trasladó al Shinjuku FACE.

► «Neo Global Tag League 2026» Día 6

Como preámbulo al duelo de campeonato que Atsushi Kotoge y Alejandro sostendrán; en esta ocasión

Los tranquilos de Japón (Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI) fueron contundentes en su choque contra a AMAKUSA, Daiki Odashima y Midori Takahashi.

En lucha correspondiente al Grupo A, Tetsuya Endo y HAYATA no tuvieron miramiento ante Masa Kitamiya y Takashi Sugiura

En el turno principal, Kid Lykos y Kid Lykos II lograron su primer triunfo ante Kaito Kiyomiya y Harutoki de All Rebellion.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 02.06.2026

Shinjuku FACE

283 Espectadores

1. Atsushi Kotoge y Hajime Ohara vencieron a Alejandro y Hiroto Tsuruya (10:43) con un Kill Switch de Kotoge sobre Tsuruya.

2. Hi69 venció a Black Menso~re (7:06) con un European Clutch.

3. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI vencieron a AMAKUSA, Daiki Odashima y Midori Takahashi (10:38) con un Modified Ankle Hold de RYUSEI sobre Takahashi.

4. Yoshiki Inamura, Karl Anderson, Doc Gallows y Stallion Rogers vencieron a OZAWA, Tadasuke, Kai Fujimura y Jun Masaoka (8:51) cuando Gallows colocó espaldas planas a Masaoka tras un Magic Killer.

5. KENTA, Katsumi Inahata y Eita vencieron a Manabu Soya, Yuki Iino y Yuto Koyanagi (10:29) con un Powder Drop Hold de Inahata sobre Koyanagi.

6. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Endo y HAYATA [4] vencieron a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2] (12:38) con un Modified Pinfall de HAYATA sobre Sugiura.

7. Neo Global Tag League – Grupo A: Kid Lykos y Kid Lykos II [2] vencieron a Kaito Kiyomiya y Harutoki [2] (15:59) con un Cradle de Lykos II sobre Harutoki.

– Neo Global Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [4]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [4]

-. Tetsuya Endo y HAYATA [4]

4. Kaito Kiyomiya y Harutoki [2]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [2]

-. Kid Lykos y Kid Lykos II [2]

Grupo B:

1. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [4]

-. Manabu Soya y Yuki Iino [4]

-. Naomichi Marufuji y Kenoh [4]

4. OZAWA y Tadasuke [2]

5. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]

-. KENTA y Katsumi Inahata [0]