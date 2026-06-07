Lo bueno y lo malo de LUCHA LIBRE AAA 6 de junio 2026

AAA presentó este 6 de junio de 2026 desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León. un programa corto, pero con varios momentos destacados, en la segunda noche de su especial Noche de los Grandes.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – La lesión de Octagón Jr.

La lesión que sufrió Octagón Jr. fue editada de la versión de televisión, pero eso no quita que fue el momento más triste de lo que fue una gran velada.

LO FEO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – La entrevista de Rey Mysterio

Aunque dio buenos anuncios (Dominik Mysterio estará en la función de Mérida, Yucatán; habrá defensa del Megacampeonato AAA en la segunda noche de Triplemanía), el formato fue raro: Una supuesta entrevista improvisada con dos reporteros en el backstage de AAA. Habría sido mucho mejor un simple video dando a conocer la información.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 1- Bayley, Lola Vice y La Catalina vs. Las Tóxicas

La combinación que programó AAA fue un gran acierto, y tiene sentido: tres latinas con estilos distintos enfrentando a la tercia femenil más establecida de México es una historia que se vende sola. El hecho de que La Catalina rematara directamente a Flammer, la campeona, la establece como contendiente de inmediato.

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