Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 6 de junio 2026

AEW COLLISION 6 DE JUNIO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Hazuki derrotar a Persephone para avanzar en el Torneo Fundación Owen Hart.
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AEW COLLISION 6 DE JUNIO 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.
LO MALO
► 1- Luchas de relleno
Y el relleno semanal de Collision les tocó a Shane Taylor y Tommaso Ciampa, quienes no tuvieron problemas en despachar en noventa segundos a su rival. Como siempre, una lucha que no aporta nada, más que darle algo de tiempo de TV a Ciampa y a Shane Taylor Promotions.
LO BUENO
► 2- Death Riders vs. Shane Taylor Promotions
Un combate bastante entretenido, y con mucho caos, que fue del agrado del público. Los miembros de Shane Taylor Promotions lucieron bien pese a la derrota.
► 1- The Congolomeration vs. La Facción Ingobernable
Una lucha bastante entretenida y frenética la que nos dieron estos dos equipos, en lo que terminó siendo el mejor combate de la noche.