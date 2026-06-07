Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 6 de junio 2026

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Lo bueno y lo malo de AEW Collision 6 de junio 2026 | Divine Dominion vs. TayJay

AEW COLLISION 6 DE JUNIO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Hazuki derrotar a Persephone para avanzar en el Torneo Fundación Owen Hart.

AEW COLLISION 6 DE JUNIO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 1- Luchas de relleno

Y el relleno semanal de Collision les tocó a Shane Taylor y Tommaso Ciampa, quienes no tuvieron problemas en despachar en noventa segundos a su rival. Como siempre, una lucha que no aporta nada, más que darle algo de tiempo de TV a Ciampa y a Shane Taylor Promotions.

LO BUENO

►  2- Death Riders vs. Shane Taylor Promotions

Un combate bastante entretenido, y con mucho caos, que fue del agrado del público. Los miembros de Shane Taylor Promotions lucieron bien pese a la derrota.

►  1- The Congolomeration vs. La Facción Ingobernable

AEW Collision 6 de junio 2026.
AEW Collision 6 de junio 2026.

Una lucha bastante entretenida y frenética la que nos dieron estos dos equipos, en lo que terminó siendo el mejor combate de la noche.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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