Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 6 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el EagleBank Arena en Fairfax, Virginia, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2)
- Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***)
- Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***)
- RUSH venció a Steven Fuerte (*)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)
► Cartelera AEW Dynamite 6 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 6 de mayo 2026 en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 6 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina
|Capacidad
|13,000 espectadores