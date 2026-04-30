Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 6 de mayo 2026

por

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el EagleBank Arena en Fairfax, Virginia, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:

  1. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2)
  2. Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***)
  4. Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***)
  6. RUSH venció a  Steven Fuerte (*)
  7. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)

Logo AEW Dynamite

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 6 de mayo 2026 en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, coliseo con capacidad para 13,000 aficionados, y casa de los Charleston Southern Buccaneers de la NCAA.

Información del Evento
Fecha Miércoles 6 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina
Capacidad 13,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos