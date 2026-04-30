El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, coliseo con capacidad para 17,839 aficionados y casa de los Tulsa Oilers de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Tiffany Stratton venció a Giulia (*** 1/2) Paige y Brie Bella vencieron por DQ a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** /12) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth (c) retuvieron ante Tama Tonga y JC Mateo (***) Danhausen venció a The Miz (***) Rhea Ripley venció por DQ a Jacy Jayne (*** 1/2) Jacob Fatu venció a Solo Sikoa (****)

► Este viernes en WWE SmackDown

La semana pasada, las Campeonas de Parejas WWE, Paige y Brie Bella, se enfrentaban a Charlotte Flair y Alexa Bliss, cuando, de pronto, Jacy Jayne irrumpió en el ring. Mientras destruía a Paige, Fallon Henley y Lainey Reid aparecieron para ocuparse de Flair y Bliss, dejando a las cuatro luchadoras tendidas en la lona antes de retirarse con calma por la rampa. Así fue la declaración de intenciones de Fatal Influence en SmackDown. Llegaron para tomar el control. La líder del grupo, Jacy Jayne, dos veces Campeona NXT, enfrentará este viernes en un mano a mano a Charlotte Flair. No hay nadie en el elenco con más autoridad histórica que Flair, quien dejó claro que ella se encargaría personalmente de este asunto.

Ricky Saints hará su debut oficial en el elenco principal este viernes. El luchador de NXT que pasó sus últimas semanas en la marca plateada intentando orbitar el Campeonato NXT sin conseguirlo, llega a la marca azul en busca de un nuevo comienzo. Su estilo y carisma lo posicionan bien en un SmackDown que necesita más estrellas.

Cody Rhodes aparecerá esta noche. El Campeón Indisputable WWE no tiene rival confirmado para Backlash todavía, y Tulsa es el escenario donde esa historia debería empezar a tomar forma. CM Punk está en el horizonte como rival de verano, pero si hay alguien que se interponga en el camino antes de SummerSlam, posiblemente lo conozcamos esta noche.

Drew McIntyre sigue siendo la incógnita más grande de SmackDown en este momento. Perdió ante Jacob Fatu en WrestleMania, y desde entonces no ha aparecido. ¿Lo veremos de regreso en este episodio?

Tiffany Stratton, la nueva Campeona de los Estados Unidos, también está programada. Conquistó el título la semana pasada al derrotar a Giulia, y esta noche necesita comenzar a definir su rumbo.