Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026

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Logo AEW Dynamite

AEW Dynamite se presentó este miércoles en  The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Jon Moxley retener el Campeonato Continental AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 10 de junio vimos:

  1. CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***)
  2. Mark Briscoe venció a PAC (***)
  3. Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2)
  4. TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL:  Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2)
  5. TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026

Logo AEW Dynamite

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 17 de junio 2026 en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, coliseo con capacidad para 6,400 aficionados.

  • SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuk
Información del Evento
Fecha Miércoles 17 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Smart Financial Centre, Sugar Land, Texas
Capacidad 6,400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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