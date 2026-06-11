Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Jon Moxley retener el Campeonato Continental AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 10 de junio vimos:
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***)
- Mark Briscoe venció a PAC (***)
- Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2)
- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2)
- TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)
- Jon Moxley retiene el Campeonato Continental de AEW, pero STP lo humilla
- Mark Briscoe derrota a PAC y vuelve a lanzar un reto directo a MJF
- Andrade El Ídolo vence a Orange Cassidy en intenso combate
- Maya World sorprende a Skye Blue y avanza a semifinales del Torneo Owen Hart
- Swerve Strickland derrota a Brody King y avanza a la Final del Torneo Owen Hart
► Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 17 de junio 2026 en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas, coliseo con capacidad para 6,400 aficionados.
- SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuk
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 17 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Smart Financial Centre, Sugar Land, Texas
|Capacidad
|6,400 espectadores