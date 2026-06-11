Toda escena luchística tiene su magno evento. En México, es el show de aniversario del CMLL. En Japón, Wrestle Kingdom, de la mano de NJPW. En EEUU, WrestleMania, de WWE. En las islas británicas, RevPro tiene su propio aniversario. ¿Y si tuviéramos que hablar de España? RCW pretende que Gascomania se posicione como tal.

Aunque, claro está, cualquier show, per se, celebrado allí, carecerá de la capacidad de congregación que las citas antes mencionadas dada la cultura luchística de la que hace gala el país ibérico, la segunda edición de Gascomania, a celebrarse el 13 de junio al amparo del Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, va más allá a la hora de lucir como un evento imperdible para los seguidores. Si en 2025 Carlos Gascó programó a 1 Called Manders, The Experience o al veterano Ricky Marvin, en 2026 veremos dos debuts muy notorios sobre suelo español: el de Priscilla Kelly y el de Katsuya Murashima.

Desde su salida de WWE hace un año, Kelly no ha parado; de TNA a MLW, pasando por MAPLE LEAF PRO o GCW, la gladiadora se reencuentra con su mejor versión, la independiente. Y ahora, afronta el reto de vérselas en Gascomania 2026 contra la puertorriqueña Gema, cuya fama viene creciendo luego de participar en los eventos Power Slap producidos por Dana White, y que ya conoce RCW, pues formó parte de la World Cup de 2024.

Mientras Murashima, ganador de la última Young Lion Cup de NJPW, tenía pendiente visitar España como parte de su periplo europeo iniciado en enero, que lo ha visto ya competir bajo los focos de wXw, Pro Wrestling Holland o SAJ Wrestling. El protegido de Hiroshi Tanahashi tendrá una implicación doblemente destacada, buscando en su debut el Campeonato Mundial Masculino de RCW, que desde principios de año ostenta Guillermo, principal cara de la lucha barcelonesa.

► Gascomania 2026: cartel completo

Además de Priscilla Kelly y Katsuya Murashima, Gascomania 2026 contará con la presencia de otros invitados, caso de Amale, Rhio, 1 Called Manders, Thomas Shire (conformando estos Cowboy Way), Noë Akuhah y Daniel Akindélé (conformando estos Vlaamse Catch Coalitie; equipo más notorio de la escena neerlandesa). Seguidamente, el menú anunciado para la velada.