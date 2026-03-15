Resultados RCW Hell Girls Deluxe | Miyu Yamashita vs. Nightshade

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Tras Cuesta de Enero, RCW celebró Hell Girls Deluxe, su segundo show de 2026 este pasado 7 de marzo, desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España), donde, como es costumbre, las mujeres constituyeron el foco de la promoción. 

Tres duelos femeniles se disputaron: Miyu Yamashita vs. Nightshade, DASH Chisako vs. Alexa Jade (Campeona de Level One en Triple W) y Lil Marz vs. Sai Pérez. Completando el cartel, tres varoniles: Guillermo defendió el Campeonato Mundial RCW ante Kouga (Campeón de Berlín GWF), El Hijo del Enigma puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Espíritu Pro Wrestling Dojo frente a Lucio, mientras Pedrolo (Campeón Absoluto de RIOT en Resist Pro Wrestling) fue contra Ivanski. 

RCW presenta nueva edición de Hell Girls este sábado 7 de marzo

 

► Lujo femenil

@RCWSpain

 

  • CAMPEONATO MUNDIAL RCW: Guillermo (c) derrotó a Kouga para retener el título. «El Humilde» tuvo su primera defensa desde que se coronara en Cuesta de Enero. Kouga hizo su debut en España. 
  • Sai Pérez derrotó a Lil Marz. Venía de competir Marz en EVE 145: Women Behaving Badly 24 horas antes, y 24 horas después la vimos de nuevo en EVE para luchar en Wrestle Queendom VIII. De inicio, Pérez y Marz iban a disputar una Triple Amenaza con Alexa Jade, pero esta terminó sirviendo de rival a DASH Chisako ante la baja de Amale, oponente originalmente anunciada para la nipona. 
  • DASH Chisako derrotó a Alexa Jade. Chisako tuvo un fin de semana idéntico al de Marz, con implicaciones en ambas citas de EVE. 
  • Pedrolo derrotó a Ivanski
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE ESPÍRITU PRO WRESTLING DOJO: El Hijo del Enigma (c) derrotó a Lucio para retener el título. El campeón hizo su debut en España. 
  • Miyu Yamashita derrotó a Nightshade

 

 
 
 
 
 
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Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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