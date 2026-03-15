Tras Cuesta de Enero, RCW celebró Hell Girls Deluxe, su segundo show de 2026 este pasado 7 de marzo, desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España), donde, como es costumbre, las mujeres constituyeron el foco de la promoción.

Tres duelos femeniles se disputaron: Miyu Yamashita vs. Nightshade, DASH Chisako vs. Alexa Jade (Campeona de Level One en Triple W) y Lil Marz vs. Sai Pérez. Completando el cartel, tres varoniles: Guillermo defendió el Campeonato Mundial RCW ante Kouga (Campeón de Berlín GWF), El Hijo del Enigma puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Espíritu Pro Wrestling Dojo frente a Lucio, mientras Pedrolo (Campeón Absoluto de RIOT en Resist Pro Wrestling) fue contra Ivanski.

► Lujo femenil

CAMPEONATO MUNDIAL RCW: Guillermo (c) derrotó a Kouga para retener el título . «El Humilde» tuvo su primera defensa desde que se coronara en Cuesta de Enero. Kouga hizo su debut en España.

. «El Humilde» tuvo su primera defensa desde que se coronara en Cuesta de Enero. Kouga hizo su debut en España. Sai Pérez derrotó a Lil Marz . Venía de competir Marz en EVE 145: Women Behaving Badly 24 horas antes, y 24 horas después la vimos de nuevo en EVE para luchar en Wrestle Queendom VIII. De inicio, Pérez y Marz iban a disputar una Triple Amenaza con Alexa Jade, pero esta terminó sirviendo de rival a DASH Chisako ante la baja de Amale, oponente originalmente anunciada para la nipona.

. Venía de competir Marz en EVE 145: Women Behaving Badly 24 horas antes, y 24 horas después la vimos de nuevo en EVE para luchar en Wrestle Queendom VIII. De inicio, Pérez y Marz iban a disputar una Triple Amenaza con Alexa Jade, pero esta terminó sirviendo de rival a DASH Chisako ante la baja de Amale, oponente originalmente anunciada para la nipona. DASH Chisako derrotó a Alexa Jade . Chisako tuvo un fin de semana idéntico al de Marz, con implicaciones en ambas citas de EVE.

. Chisako tuvo un fin de semana idéntico al de Marz, con implicaciones en ambas citas de EVE. Pedrolo derrotó a Ivanski .

. CAMPEONATO MUNDIAL DE ESPÍRITU PRO WRESTLING DOJO: El Hijo del Enigma (c) derrotó a Lucio para retener el título . El campeón hizo su debut en España.

. El campeón hizo su debut en España. Miyu Yamashita derrotó a Nightshade.

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