Místico regresa a la Arena López Mateos con un cartel de lujo

El plato fuerte de la noche enfrenta a dos de los técnicos más queridos del CMLL con una dupla ruda de primerísimo nivel. Místico, el príncipe de plata y oro, lleva a Xelhua de compañero para enfrentarse a una pareja ruda que combina talento y maldad en cantidades iguales: Soberano Jr., que ha construido su figura como rudo con una rivalidad directa contra su padrino, y Hechicero, uno de los gladiadores más completos del plantel. La Arena López Mateos rugirá ante una lucha estelar de esta categoría.