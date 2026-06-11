Místico regresa a la Arena López Mateos con un cartel de lujo

AULL · Alianza Universal de Lucha Libre
Arena López Mateos
Tlalnepantla, Centro · Jueves 18 de junio de 2026 · 8:00 p.m.
La Arena López Mateos vive una noche especial: la AULL recibe a figuras del CMLL para un cartel sumamente atractivo encabezado por Místico. Se espera un llenazo en esta función de primera para los aficionados del Estado de México.
Lucha estelar
Rudos
El plato fuerte de la noche enfrenta a dos de los técnicos más queridos del CMLL con una dupla ruda de primerísimo nivel. Místico, el príncipe de plata y oro, lleva a Xelhua de compañero para enfrentarse a una pareja ruda que combina talento y maldad en cantidades iguales: Soberano Jr., que ha construido su figura como rudo con una rivalidad directa contra su padrino, y Hechicero, uno de los gladiadores más completos del plantel. La Arena López Mateos rugirá ante una lucha estelar de esta categoría.
Lucha de Amazonas del CMLL
Rudas
Técnicas
La división femenil del CMLL visita Tlalnepantla con una pareja ruda de las más peligrosas del plantel. Persephone y Keyra vienen acumulando victorias en las últimas semanas, siendo Keyra una de las rudas más fiables del Consejo. Las enfrentan Garra Negra y Tabata. Un cuadro técnico con ganas de demostrar ante el público del Estado de México.
Triangular · Campeonato de Parejas AULL
Campeones
Retadores
Retadores
El combate más importante para la AULL en esta función. Miedo Extremo y Cíclope, Los Macizos, defienden el Campeonato de Parejas AULL ante dos duplas retadoras. La pareja más reconocida del circuito independiente mexicano —y habituales de empresas internacionales como GCW— lleva una racha de violencia que los coloca como favoritos, aunque en una triangular todo puede ocurrir en cualquier momento. Emperador Azteca y Oni el Bendito por un lado, y el Hijo de Canis Lupus y Rey Mictlán por el otro, llegan con la motivación de llevarse el oro de la casa.
Tercer lucha
Técnicos
Tercia de relevo con material de la casa. Rey Fontes, Alas de Oro y Alas de Plata se miden a la tercia ruda de Sepulturero, Holocausto y Gavilán Infernal. Combate de mediana cartelera donde el público de Tlalnepantla conoce bien a todos los involucrados.
Segunda lucha
Técnicos
Seis gladiadores de la escena independiente del Estado de México en un relevo de mediana cartelera. Norteñito, Barack y Sexy Vaquero contra Cerebro Maligno, Brazo Celestial y Brazo Cibernético Jr. Apellido ilustre este último, de una de las dinastías más entrañables de la lucha libre mexicana.
Primera lucha
Técnicos
Rudos
La función arranca con tres pares de gladiadores locales que el respetable de Tlalnepantla conoce de memoria. Orgullo, Villarreal y Asmodeo frente a Codicia, Venganza y Golden Jr. Apertura ideal para calentar el ambiente antes de los platos fuertes.
SuperLuchas · Jueves 18 de junio de 2026 · Arena López Mateos, Tlalnepantla, Estado de México