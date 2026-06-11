Swerve Strickland derrota a Brody King y avanza a la Final del Torneo Owen Hart

Swerve Strickland logró una de las victorias más importantes de su año al superar a Brody King en las semifinales del Torneo Owen Hart Foundation masculino. El combate estuvo marcado por la intensidad física y varios momentos de gran dramatismo.

King utilizó su poder para castigar constantemente a Swerve, mientras que el ex Campeón Mundial AEW recurrió a su velocidad y oportunismo para mantenerse en la contienda.

La lucha comenzó con ambos intercambiando golpes dentro y fuera del ring. King tomó ventaja en varios pasajes gracias a su fuerza, llegando incluso a castigar a Swerve contra la barricada y mantenerlo bajo presión durante buena parte del combate.

Sin embargo, Strickland encontró espacios para responder con ataques rápidos y fuertes, incluyendo un Swerve Stomp sobre una silla y varios House Call que mantuvieron al gigante en problemas.

► Momentos claves

En la recta final, King resistió algunos de los mejores ataques de Swerve e incluso estuvo cerca de conseguir la victoria con un cannonball en el esquinero. No obstante, la intervención de Prince Nana terminó siendo un factor importante en los momentos decisivos.

Tras escapar de una nueva ofensiva de su rival, Strickland encontró la oportunidad perfecta para ejecutar un contundente Vertebreaker y conseguir la cuenta de tres que le dio el triunfo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Swerve Strickland avanzó a la Final del Torneo Owen Hart Foundation. En Forbidden Door se enfrentará a Will Ospreay en un combate que definirá al ganador del prestigioso torneo.