Maya World sorprende a Skye Blue y avanza a semifinales del Torneo Owen Hart

La edición femenil del Torneo Owen Hart Foundation tuvo una de sus mayores sorpresas cuando Skye Blue quedó eliminada a manos de Maya World, quien resistió el castigo de una de las favoritas para seguir avanzando en la competencia.
Blue dominó buena parte del encuentro gracias a su agresividad y experiencia, pero World nunca dejó de buscar una oportunidad para cambiar el rumbo de la lucha.
La lucha comenzó con Blue tomando la iniciativa y castigando a su rival dentro y fuera del ring. Incluso conectó un DDT sobre la rampa de entrada y varias ofensivas que estuvieron cerca de darle la victoria.
Sin embargo, World respondió con una serie de suplexes y ataques de impacto que le permitieron mantenerse en la pelea. Ambas intercambiaron castigos en los momentos finales, dejando a las dos tendidas sobre la lona.
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► Momentos claves
Cuando parecía que Blue tenía el control definitivo, World esquivó un nuevo ataque y encontró la oportunidad para sorprender a su rival con una rápida maniobra de cobertura que tomó desprevenida a la favorita.
Skye Blue controló gran parte de la lucha y estuvo cerca de ganar con un TKO, pero Maya World sobrevivió y aprovechó un descuido de su rival para conseguir una cobertura sorpresiva que le dio el triunfo.
► ¿Qué pasará ahora?
Con esta victoria, Maya World continúa su camino en el Torneo Owen Hart Foundation femenino y se instala en las semifinales donde enfrentará a Athena.