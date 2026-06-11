Andrade El Ídolo vence a Orange Cassidy en intenso combate

Andrade El Ídolo superó a Orange Cassidy en un combate lleno de momentos cómicos, intervenciones externas y castigos poderoso para mantenerse en ascenso dentro de AEW.

Desde los primeros instantes, ambos competidores protagonizaron una serie de intercambios poco convencionales que provocaron la reacción del público, aunque conforme avanzó la lucha la intensidad fue aumentando hasta convertirse en un duelo mucho más físico.

► Andrade El Ídolo y Orange Cassidy combinaron humor y castigo en el ring

La contienda comenzó con Cassidy intentando recurrir a sus habituales juegos mentales. Después de cerrar los bolsillos de las mallas de Andrade, el mexicano respondió quitándose la prenda para revelar unos calzoncillos debajo, lo que generó una de las primeras reacciones de la noche.

Orange no se quedó atrás y sorprendió a todos al quitarse sus pantalones de mezclilla para mostrar otro par de pantalones idénticos debajo. Sin embargo, las bromas terminaron cuando Andrade decidió endurecer el combate y comenzó a castigar a su rival dentro y fuera del cuadrilátero.

El mexicano conectó varios suplexes consecutivos, mientras Cassidy encontraba espacios para responder con movimientos rápidos y algunos ataques sorpresivos que le permitieron mantenerse con vida en el encuentro.

La lucha ganó intensidad cuando ambos comenzaron a intercambiar golpes en el centro del ring. Cassidy conectó sus característicos puñetazos suaves antes de sorprender a Andrade con una patada que cambió momentáneamente el rumbo del combate.

Más adelante llevó la acción hasta la rampa de entrada, donde aplicó un DDT que dejó tendido a El Ídolo. Ya de regreso en el ring, repitió el castigo y estuvo muy cerca de conseguir la cuenta de tres.

Con el público volcado a su favor, Cassidy preparó el Orange Punch buscando terminar la lucha, pero Andrade logró reaccionar justo a tiempo para evitar el golpe definitivo.

Cuando Cassidy parecía tener el control, Andrade encontró una apertura para conectar su ofensiva más contundente. Primero frenó el intento del Orange Punch y posteriormente aplicó un contundente Día de los Muertos.

► Momentos claves

Acto seguido remató a su rival con el DM, dejando sin respuesta a Cassidy para obtener la cuenta de tres y quedarse con una importante victoria.

Orange Cassidy estuvo cerca de la victoria tras conectar dos DDT consecutivos y preparar el Orange Punch. Sin embargo, Andrade resistió el castigo, bloqueó el ataque decisivo y aprovechó la oportunidad para ejecutar el Día de los Muertos seguido del DM que le dio la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria mantiene a Andrade El Ídolo en una posición destacada dentro de AEW. Mientras tanto, Orange Cassidy deberá recuperarse rápidamente si quiere mantenerse en la lucha por un lugar entre los contendientes importantes de la empresa.