Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 13 de mayo 2026 en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina, (anteriormente conocido como U.S. Cellular Center y The Asheville Civic Center Complex) coliseo con capacidad para 7,674 aficionados.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Kazuchika Okada