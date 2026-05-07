Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2)
- DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****)
- Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)
- AEW Dynamite: Jon Moxley derrotó a Juice Robinson en un Eliminator Match
- Orange Cassidy derrota a Dax Harwood y obtiene una oportunidad titular contra FTR
- Kazuchika Okada retuvo ante Bryan Keith: Ahora quiere el Campeonato Mundial AEW
- Hikaru Shida y Kris Statlander derrotan a Mina Shirakawa y Harley Cameron
- Darby Allin reta a MJF a lucha de apuestas y enfrentará a Okada por el Campeonato AEW
► Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 13 de mayo 2026 en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina, (anteriormente conocido como U.S. Cellular Center y The Asheville Civic Center Complex) coliseo con capacidad para 7,674 aficionados.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Kazuchika Okada
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 13 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Harrah’s Cherokee Center – Asheville, Asheville, North Carolina
|Capacidad
|7,674 espectadores