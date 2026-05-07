Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

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AEW Dynamite se presentó este miércoles en el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina,  y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 6 de mayo vimos:

  1. CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2)
  2. DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****)
  4. Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

► Cartelera AEW Dynamite 13 de mayo 2026

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El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 13 de mayo 2026 en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina, (anteriormente conocido como U.S. Cellular Center y The Asheville Civic Center Complex) coliseo con capacidad para 7,674 aficionados.

  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Kazuchika Okada
Información del Evento
Fecha Miércoles 13 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Harrah’s Cherokee Center – Asheville, Asheville, North Carolina
Capacidad 7,674 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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