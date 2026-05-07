El pasado mes de septiembre, Sports Illustrated publicó su lista de las 20 Más Grandes Superestrellas WWE de Todos los Tiempos, pero es hasta ahora que la lista se viralizó debido al debate que ha generado la serie documental de Hulk Hogan en Netflix, la cual muestra a Hogan como una estrella mucho más grande de lo que en realidad fue. En la serie lo pintan como una figura de alcance global, y prácticamente dicen que antes de él la lucha casi que ni existía y sólo se llevaba a cabo en terrenos baldíos y en sótanos oscuros y sólo la veían hampones, malhechores, forajidos y gente de la más baja calaña.

► Stone Cold supera a Hogan y arde Troya

Embed from Getty Images

El ranking completo de Sports Illustrated coloca Stone Cold Steve Austin en el primer puesto, y las razones que dan son:

Stone Cold Steve Austin fue el rostro del período de mayor auge y más memorable de la lucha libre profesional: La Era Attitude. Austin trajo el realismo y la crudeza que el negocio necesitaba a mediados de los años 90, ayudando a WWE a superar a WCW y ganar las Monday Night Wars, ‘La Serpiente de Cascabel’ y su rivalidad definitoria de una era con Vince McMahon se convirtieron en la mejor rivalidad en la historia del negocio. Sus otras rivalidades fantásticas con The Rock y Triple H dejaron una marca imborrable en la empresa de la que aún se habla hoy en día.

Austin encabeza esta lista porque, sin él, quizá no habría una WWE en la cima de la industria hoy en día. Su legado es intocable y digno de ser el mejor luchador de WWE de todos los tiempos.

Ésta es la lista completa:

► Las críticas en redes sociales

Sports Illustrated ranks the Top 20 Greatest WWE superstars all time. #1 Stone Cold Steve Austin

#2 Hulk Hogan

#3 The Rock

#4 John Cena

#5 Roman Reigns

#6 Undertaker

#7 Triple H

#8 Shawn Michaels

#9 Bret Hart

#10 Bruno Sammartino

#11 Randy Savage

#12 Kurt Angle

#13 Roddy… pic.twitter.com/ii7Kvkr6fU — FADE (@FadeAwayMedia) May 7, 2026

El primer puesto para Stone Cold Steve Austin ha sido bien recibido por muchos fans de la Attitude Era, pero Hulk Hogan en el segundo lugar ha generado división: varios usuarios argumentan que la Hulkamania fue lo que realmente construyó la industria moderna de la lucha en Estados Unidos y que debería estar por encima de Austin.

Sin embargo, también hay criticas al ver a Roman Reigns en el quinto lugar. Fans señalan que ponerlo por encima del Undertaker, Shawn Michaels o Bret Hart es «criminal» y una falta de respeto a la historia. Aunque lo cierto es que Reigns salvó a WWE en un momento en que AEW pudo haberlos alcanzado, además de que nadie ha tenido más estelares de WrestleMania que Reigns.

Embed from Getty Images

También la ausencia de Ric Flair es una de las críticas más repetidas. Varios comentarios dicen que «esto descalifica toda la lista» y que Flair es considerado el más grande de todos los tiempos por la mayoría de las propias superestrellas, aunque lo cierto es que la parte más brillante de la carrera de Flair fue antes de WWE, cuando era el Campeón Mundial de Peso Completo NWA.

Hay más críticas: La única mujer en la lista es Becky Lynch, aunque a decir verdad, es sólo en años recientes cuando se le ha dado verdadera importancia a las luchadoras.

André el Gigante está en el 16, y también hay críticas, debido a su importancia en la historia de WWE. Aunque en realidad sus mejores luchas fueron en Japón.

Embed from Getty Images

Otros nombres que brillan por su ausencia según los fans: Brock Lesnar, Jake «The Snake» Roberts, Kane, Batista o incluso Seth Rollins.