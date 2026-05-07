John Cena promete que su anuncio en Backlash “sacudirá los cimientos de WWE”

Como ya lo dimos a conocer, John Cena aparecerá este sábado 9 de mayo en Backlash. Si bien no se ha dicho de manera oficial cuál será el rol que Cena jugará dentro del evento, el retirado luchador compartió un video grabado frente a la Benchmark International Arena, de Tampa, Florida, donde dio más detalles sobre lo que tiene preparado.

► El anuncio de John Cena que reescribirá la historia

Only a couple of days until #WWEBacklash!!! pic.twitter.com/FN7GhbcrSU — John Cena (@JohnCena) May 7, 2026

«Universo WWE, ¡hey, John Cena aquí! En sólo unos días daré un gran anuncio dentro de esta arena, y ese anuncio sacudirá los cimientos de WWE. Sorprenderá desde los fans hasta las Superestrellas; desde los campeones hasta los novatos. Estoy muy agradecido de que Tampa me permita hacer este anuncio. No se pierdan Backlash… ¡Estoy muy emocionado y nos vemos ahí!»

La mayoría de los fans no se lo creen del todo. En redes sociales pueden leerse comentarios como:

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‘A menos que sea ya no estamos bajo TKO, no me importa’.

no me importa’. ‘Va a ser Club WWE y un aumento de precio por la Oba Femi Experience’.

‘Anuncio de WrestleMania 2028 o un comercial… confirmado que es algo estúpido’

‘¿Compraron TNA? ¿Rated TV-14? ¿Lucha Underground? Si no es eso, paso’.

¿Rated TV-14? ¿Lucha Underground? Si no es eso, paso’. ‘TKO obligando a Cena a decir que estamos en una «nueva era».’

Otros más optimistas sueñan con algo grande: un regreso sorpresa, un cambio de era, o incluso algo histórico para la compañía.

► ¿Qué puede ser el anuncio?

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Cena, que ya está retirado pero sigue activo para estos menesteres, ha dejado claro que no es cualquier cosa, pero los fans veteranos ya saben que esto termina siendo cualquier cosa.

Como ya lo habíamos adelantado, su anunció es sobre Club WWE, un nuevo servicio para sacar dinero a los fans, y para el cual está abierto el registro en la página de WWE.

De acuerdo a la misma página, Club WWE es:

Club WWE es tu pase de acceso total a la experiencia de fan definitiva. Compra mercancía exclusiva como la colección ‘Never Seen 17’ de John Cena, consigue acceso anticipado a boletos para eventos de WWE en todo el mundo y visualiza contenido nunca antes visto de tus Superestrellas WWE favoritas.

¿Realmente eso sacudirá los cimientos de WWE?