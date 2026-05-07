WWE Raw 27 de abril 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 27 de abril de 2026 registró un descenso en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.8 millones de visualizaciones.

Las luchas presentadas fueron

Penta venció a Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch retuvo ante Iyo Sky (***) Rey Mysterio venció a El Grande Americano (** 1/2) Oba Femi venció a Grayson Waller (1/2) Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)

Rating WWE Raw 27 abril 2026

► Audiencia WWE Raw 27 de abril 2026

El episodio registró 2.8 millones de visualizaciones globales, por encima respecto a los 3.3 millones totales de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 5.200.000 horas de visualización a nivel mundial, descenso con respecto a las 6.600.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 6 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 6 en Estados Unidos, 9 en Reino Unido, 7 en Canadá y 6 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 6 dentro del top 10 global de Netflix, bajando desde el puesto número 4 que ocupó la semana anterior.