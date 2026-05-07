Rating WWE SmackDown 1 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 1 de mayo de 2026 registró una caída en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network.

Las luchas presentadas fueron:

Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2) Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***) Royce Keys vs. Angel (*) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**) MFT vencieron por DQ a The Usos (*)

► Audiencia WWE SmackDown 1 de mayo 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.153.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 1.267.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,25, también por debajo del 0,32 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 2 de mayo del año 2025 alcanzó 1.406.000 espectadores, con un rating de 0,37 mientras que en 3 de mayo del año 2024 superó los 2.148 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.