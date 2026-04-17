Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presento en el Angel of the Winds Arenaen Everett, Washington, y entre otras cosas vimos a The Dogs ganar el campeonato de tríos AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 16 de abril vimos:

  1. Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****)
  2. Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2)
  3. Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2)
  4. ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2)
  5. PAC venció a Lio Rush (**** 1/2)
  6. Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***)
  7. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 25 de abril 2026 en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha sábado 25 de abril de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Veterans Memorial Coliseum Portland, Oregon
Capacidad 12,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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