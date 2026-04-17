Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

AEW Collision se presento en el Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington, y entre otras cosas vimos a The Dogs ganar el campeonato de tríos AEW.

► En el episodio de AEW Collision del 16 de abril vimos:

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****) Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2) ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2) PAC venció a Lio Rush (**** 1/2) Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 25 de abril 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentara el 25 de abril 2026 en el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

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