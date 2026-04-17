Las celebridades en WWE: un arma de doble filo

La historia de WWE ha estado estrechamente ligada al mundo de las celebridades desde sus inicios como fenómeno global. La importancia de Cyndi Lauper y Mr. T en el primer WrestleMania es innegable. Su participación no solo atrajo la atención del público general, sino que también fue clave para el nacimiento del boom que la empresa experimentó durante la década de los 80. WWE entendió desde temprano que mezclar cultura pop con lucha libre podía multiplicar su alcance.

► Sin embargo, esta relación con las celebridades no siempre ha sido positiva

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Un ejemplo claro es la etapa de RAW en la que cada semana contaba con un invitado especial. Aunque la intención era atraer nuevos espectadores, el resultado fue irregular y, para muchos aficionados, esa etapa es recordada como una de las peores en términos de calidad creativa. La presencia constante de celebridades terminó opacando a los luchadores y debilitando las historias dentro del ring.

A pesar de estos altibajos, las celebridades seguirán siendo una pieza fundamental en WWE. En los últimos años, la empresa ha intensificado esta estrategia, apostando más fuerte que nunca por figuras externas. No hay ejemplos más claros que Pat McAfee y Logan Paul, quienes han pasado de ser invitados a convertirse en protagonistas relevantes dentro de los shows e incluso en combates importantes.

Sobre esta tendencia, Kenny Omega comentó: “En un par de WrestleManias, el evento principal será MrBeast vs. Logan Paul”. Aunque puede parecer exagerado, sus palabras han ganado fuerza con el tiempo. La creciente participación de personalidades como MrBeast o IShowSpeed en el entorno de WWE refuerza la idea de que la línea entre entretenimiento digital y lucha libre es cada vez más difusa.

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Además, figuras como Pat McAfee ya no son simples acompañantes, sino que forman parte activa de historias importantes, interactuando con luchadores de primer nivel como Randy Orton o Cody Rhodes. Esto evidencia un cambio en la filosofía de la empresa, donde las celebridades no solo complementan el producto, sino que en muchos casos lo lideran.

Con la creación de TKO Group Holdings, esta tendencia parece haberse intensificado aún más. WWE siempre ha defendido que no es simplemente lucha libre, sino “entretenimiento deportivo”, y hoy más que nunca esa definición cobra sentido. No obstante, este enfoque también genera debate entre los aficionados más tradicionales, quienes consideran que el protagonismo excesivo de celebridades está desplazando a los luchadores y alejando a la empresa de sus raíces.

En definitiva, WWE se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la integración de celebridades le permite mantenerse relevante en la cultura popular y atraer nuevas audiencias. Por otro, corre el riesgo de diluir la esencia de la lucha libre que la llevó a convertirse en un fenómeno global. El equilibrio entre ambos mundos será clave para definir el futuro de la compañía.