Paige regresa a WWE: estará en WrestleMania 42 y firmó gran contrato

En una NOTICIA BOMBA, se ha podido saber que la talentosa luchadora, Paige, ha regresado a WWE. Ya firmó un nuevo gran contrato y regresará al ring mañana en WrestleMania 42.

► Paige regresa tras 4 años a WWE y luchará en WrestleMania 42

Así lo ha dado a conocer en exclusiva Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien señala que Paige reemplazará a Nikki Bella y hará equipo con Brie Bella, en una lucha en donde buscarán quitarle el Campeonato Femenil de Parejas WWE a Nia Jax y Lash Legend. En un combate en donde estarán también Alexa Bliss y Charlotte Flair y Bayley y Lyra Valkyria.

Y es que, según el reporte, Nikki Bella sufrió una lesión en su tobillo el mes pasado, y no obtuvo el alta médica para luchar.

Según Pro Wrestling Insider, el día de hoy, Paige, quien fuera conocida hasta marzo de 2025 como Saraya en AEW, estuvo presente en la T-Mobile Arena de Paradise – Las Vegas, Nevada, y se le vio haciendo ensayos para su esperado regreso a WWE.

Paige, de 33 años de edad, fue la primera Campeona NXT, marcando una etapa de oro, en donde hizo historia. Además, ganó el Campeonato de Divas WWE en su debut en el elenco estelar de WWE, en una lucha en Raw, derrotando a AJ Lee en 2014.

Tras varios problemas con el alcohol y las drogas, Paige fue causando problemas tras bambalinas en WWE. Además, en diciembre de 2017, sufrió una dura lesión en el cuello tras recibir una patada de Sasha Banks, hoy Mercedes Moné en AEW, lo cual la llevó a retirarse tempranamente.

Paige, tras sus cirugías, transicionó a un rol como Gerente General de SmackDown. Sin embargo, en 2022 decidió abandonar WWE, pues Vince McMahon le negó la posibilidad de que los médicos de WWE le realizaran un completo examen en donde le pudieran dar el alta para volver al ring.

Tony Khan sí confió en Saraya y en sus médicos, y tras unos exámenes en donde los médicos de AEW le dieron el visto bueno para volver al ring, la luchadora inglesa debutó en AEW el 21 de septiembre de 2022. El 5 de octubre de ese año tuvo una confrontación con Britt Baker, su primera confrontación física, y tuvo su primera lucha el 19 de noviembre, venciendo a Britt Baker en el PPV AEW Full Gear 2022.

Ahora, Paige regresa a WWE cuatro años después, esta vez ya no como un simple personaje en pantalla, sino como luchadora profesional. Y aunque parece ser que volvió gracias a los azares del destino, habrá que esperar qué ocurre, pues, recordemos, Paige junto con su entonces pareja, Alberto del Río, insultaron de gran manera a Triple H… parece ser que Hunter ya hizo las paces ahora con Paige, tras hacerlas hace unos años con CM Punk.